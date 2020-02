Soldi pubblici per Air Italy: ne vale la pena?

Air Italy rischia di diventare la nuova Alitalia. Il governatore leghista della Regione Sardegna Manuel Solinas vuole costituire una compagnia aerea “sarda” e a dargli man forte in questa battaglia è l’altro leghista che governa la Lombardia, ovvero Attilio Fontana. QUesto, oltre a certificare che i leghisti nelle regioni mostrano una certa propensione a spendere i soldi altrui (vogliono che all’operazione partecipi CDP) quando serve salvo chiedere l’autonomia sui soldi propri, potrebbe essere un pessimo affare. Lo spiega oggi Ettore Livini su Repubblica:

La politica prova in zona Cesarini a salvare Air Italy proponendo un’operazione pubblica-privata i cui costi per Stato e Regioni coinvolti sono per ora poco chiari. Il primo passo è provare a convincere la società a ritirare la liquidazione, puntando a soluzioni differenti che consentano di proseguire l’attività. Poi si tratterebbe di trovare i soldi per tenere a galla la società. Qatar Airways ha ribadito con una lettera di essere pronta a fare la sua parte firmando un assegno pari al 49% necessario (per le norme Ue non può controllare la maggioranza della compagnia). Il resto, hanno lasciato intendere Attilio Fontana e Christian Solinas – governatori di Lombardia e Sardegna – potrebbe arrivare dalle casse pubbliche.