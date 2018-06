Salvini e i 48 milioni della Lega spariti

Ieri Matteo Salvini ha parlato degli ormai famosi 48 milioni che la Lega dovrebbe restituire allo Stato dopo la sentenza su Bossi e Belsito: «Sono stati spesi in dieci anni», ha detto il leader del Carroccio a Circo Massimo su Radio Capital. Oggi su Repubblica un articolo di Stefano Vergine e Giovanni Tizian ricostruisce la vicenda dei soldi spariti:

Il problema è quello che Salvini non dice. Da anni giura infatti di non aver mai visto un solo spicciolo di quella somma. Falso. Il 2 ottobre 2017, in un’inchiesta dal titolo “Salvinidanaio”, basandoci su documenti interni al partito su L’Espresso avevamo dimostrato il contrario. Tra la fine del 2011 e il 2014, infatti, prima Maroni e poi Salvini hanno incassato i rimborsi elettorali frutto del reato commesso dal loro predecessore. E lo hanno fatto quando ormai era nota a tutti l’indagine su Bossi e Belsito.

Il primo luglio 2012 – la notizia dell’inchiesta è già di dominio pubblico – Maroni viene eletto segretario del partito. Da allora alla fine del 2013 incasserà bonifici per un totale di 12,9 milioni di euro. Tutti rimborsi relativi a elezioni comprese tra il 2008 e il 2010, quelle della truffa. Con l’arrivo di Salvini in segreteria – dicembre 2013 – cambiano solo le cifre. Un mese e mezzo dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Bossi, l’attuale ministro incassa infatti 820mila euro di rimborsi per le elezioni regionali del 2010.