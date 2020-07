Salvini è il re di Mediaset. Giandomenico Crapis sul Fatto Quotidiano spiega oggi che il capo della Lega da maggio è tornato al comando in video e voce. Ancora una volta grazie all’apporto dei talk di Rete4, e non solo, dove sovrasta tutti gli altri con 2 ore e 13 minuti di parlato, davanti a Sgarbi, Paragone e Tremonti; il primo giallorosa è Di Maio con 38 minuti, figuratevi.

Certo, pure le altre reti non si sottraggono alla seduzione dell’uomo del Papeete, visto che Rai3 gli regala la primazia nei suoi programmi per il secondo mese consecutivo, mentre La7 dopo averlo fatto a maggio ha pensato che non fosse il caso di insistere nonostante le compiacenze di Giletti. Sempre per Mediaset se qualcuno pensasse a un riequilibrio sulle altre reti verrebbe smentito: su Canale 5 primeggia la Meloni (1 h 24’di parlato nei talk). Altro che Rai, a Mediaset la lottizzazione non esiste. Se si guarda poi al complesso delle sette reti principali, Salvini parla nei Tg e nei talk per oltre 8 ore, più di Conte che si ferma a 7; il primo leader della maggioranza (si fa per dire) è Renzi con 3 ore e mezza, meno della metà, mentre anche per Holmes sarebbe difficile ritrovare tracce di Di Maio e Zingaretti (96 e 65 minuti rispettivamente). Le novità riguardano l’ascesa di Gualtieri che è dietro Salvini e Conte, ma prima di Renzi e Meloni, e la new entry di Calenda