Salvini ti taglia le accise? No, le aumenta

Il tormentone di Matteo Salvini sulle accise rischia di trasformarsi da comico a tragico. Il Capitano aveva promesso che se avesse vinto le elezioni avrebbe tagliato le tasse su benzina e gasolio al primo consiglio dei ministri. Poi la sua promessa ha fatto la fine di quella dell’uscita dall’euro: è passata in cavalleria. Ma adesso un progetto della maggioranza per la prossima legge di bilancio mette nel mirino le agevolazioni fiscali per rimediare soldi per la riforma fiscale che potrebbe essere una flat tax o una riduzione delle aliquote Irpef. E tra queste agevolazioni fiscali da togliere c’è anche l’accisa differente tra gasolio e benzina. Che verrebbe cancellata provocando un rialzo del prezzo del diesel. Ovvero il contrario di quanto promesso da Salvini. Spiega oggi Mario Sensini sul Corriere della Sera:

Rispetto al quadro rappresentato dall’ultimo Rapporto presentato dal governo Gentiloni, i 75 bonus anti-ecologici, tanti sono, sono cresciuti in valore di 500 milioni. Tutti «adottati con motivazioni degne e legittime» sottolinea Costa nel rapporto,ma «che hanno effetti ambientali negativi, danno segnali di prezzo sbagliati, se non perversi, rispetto alle scelte di consumo, produzione e investimento».

Prima tra tutti l’accisa sul gasolio ridotta rispetto a quella della benzina. La tassazione più bassa costa allo Statola bellezza di 4,9 miliardi di euro all’anno, anche se «sotto il profilo ambientale il gasolio non merita un trattamento preferenziale». Anzi «l’aliquota sul gasolio dovrebbe essere innalzata al livello della benzina» dice il ministero dell’Ambiente, anche se è noto che il ministero dello Sviluppo guidato da Luigi Di Maio preferirebbe semmai un allineamento a metà strada.

Ma vista la credibilità del ministro su ILVA, TAV e TAP, gli automobilisti non possono stare così tranquilli.

Leggi anche: Flat tax, le ipotesi alternative di Lega e M5S sul taglio delle tasse