Quota 100 rinviata al 2020 per 20mila docenti

Quota 100 forse diventerà quota 104 ma c’è già chi dovrà subire l’effetto rinvio a causa della disciplina speciale dell’anno scolastico. Ovvero i docenti, che non potranno uscire nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico visto che ci vuole tempo per definire i nuovi organici. Spiega oggi Il Sole 24 Ore:

La finestra per le uscite che, a legislazione vigente, scatteranno a partire dal 1° settembre 2019, è già aperta. Le domande di pensionamento – così come le dimissioni volontarie e le (rare) richieste di trattenimento in servizio – vanno presentate infatti entro il 12 dicembre. Un termine che vale anche per gli assistenti tecnico-amministrativi (Ata), ma non per i dirigenti scolastici che avranno tempo fino al 28 febbraio.

Stando alle istruzioni diffuse dal ministero dell’Istruzione a metà novembre tutti dovranno utilizzare la procedura web Polis «Istanze OnLine»; la forma cartacea è mantenuta per il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta, per il trattenimento in servizio e per raggiungere il minimo contributivo.