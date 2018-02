Quelli che credono che Ultimo e Fabrizio Moro siano degli Illuminati

Niccolò Moriconi, 22 anni, in arte Ultimo ha vinto la gara tra le nuove proposte di Sanremo 2018 con Il ballo delle incertezze. Una vittoria che non è passata inosservata agli attenti indagatori dell’occulto che abitano i meandri dell’Internet. Perché a quanto pare Ultimo non ha vinto perché la sua canzone è stata giudicata la migliore tra quelle in gara. No: Ultimo ha vinto perché fa parte della segretissima setta massonica dei cantanti e dei musicisti. In parole povere: è uno degli illuminati.

Ultimo ha vinto Sanremo perché è uno degli illuminati!11

La prova, come sempre, è tutta nei pixel. O meglio: nel tatuaggio che il cantante sfoggia sul dorso di una mano. Tatuaggio che altro non è che l’occhio che tutto vede di “chiara” ispirazione massonica. Un utente lo ha scoperto e ci fa sapere che Ultimo è “un altro burattino, programmato e premiato dalla massoneria mondiale”. E non si sa ancora se la massoneria abbia utilizzato il televoto oppure se sia avvalsa dei giudici in sala stampa e della giuria di qualità.

Quello che è certo è che la massoneria mondiale non sa agire nell’ombra visto che deve per forza di cose marchiare i propri adepti con un tatuaggio di facile identificazione. Ma è davvero possibile che nessuno riesca a tenere segreta una cospirazione del genere?

A quanto pare lo scopo è proprio di rendere manifesto il potere degli illuminati. Non è un caso che anche Fabrizio Moro – scrive qualcun’altro – abbia salutato i suoi amici massoni. Ed infatti anche Moro ha vinto Sanremo, in coppia con Ermal Meta.

Ed infatti qualcuno ha trovato le prove che Fabrizio Moro e Ultimo fanno parte della setta degli illuminati. Non solo hanno entrambi vinto Sanremo ma tutti e due hanno tatuato sul dorso della mano lo stesso tatuaggio.

Foto copertina via Instagram.com