Quando ripartono i concorsi pubblici nel Lazio

I concorsi pubblici e le agenzie di scommesse ripartiranno presto nel Lazio. La Regione ha pubblicato un’ordinanza con la quale si consentono i concorsi pubblici a partire dal primo luglio. C’è poi tutto il settore delle scommesse, del bingo e delle sale giochi fermo da quando era stato deciso il lockdown. A partire da oggi riaprono le sale scommesse, si potranno fare le puntate (sta ricominciando il campionato di calcio), ma non si potranno usare slot e macchinette varie. Dal primo luglio, però, via libera anche alle slot e alle strutture in cui si gioca a bingo. Mentre resta invariata la decisione sul numero di partecipanti ammessi ad eventi, cerimonie, congressi: 200 al chiuso e massimo mille persone all’aperto.

Il Messaggero spiega oggi che anche se l’RT del Lazio ieri ha superato quello della Lombardia non sembra all’orizzonte il pericolo di un nuovo lockdown nella regione perché i due focolai sono già stati circoscritti (in particolare per quello del San Raffaele ieri è stato individuato un altro caso, arrivando a 114, la grande maggioranza sono asintomatici, dunque stanno bene, anche se purtroppo si contano 6 vittime). E tutti gli altri indicatori del Lazio sono favorevoli: siamo molto lontani dall’esaurimento dei posti letto in ospedale, si riescono ad eseguire i tamponi entro due giorni dai sintomi (il Ministero pone come limite 5), stanno funzionando le indagini epidemiologiche. Inoltre, negli ultimi giorni, passata la fase di difficoltà dei due focolai, il numero dei nuovi casi è costantemente sotto quota 10.

