Il taglio delle pensioni d’oro e la soglia a 3500 euro

Il taglio delle pensioni d’oro finirà nel decreto legge fiscale che domani sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il governo punta a recuperare un miliardo di euro ma questo, come abbiamo spiegato all’epoca, significa che la soglia sarà più bassa rispetto a quella di cinquemila euro dichiarata in molte occasioni dai vicepresidenti del Consiglio Salvini e Di Maio. Repubblica dice che il taglio sarà dunque immediatamente operativo, dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Nonostante la sua estraneità alla materia fiscale, in particolare alle norme sul condono a cui verrà affiancato.

«Correggeremo la norma, così com’è non va», diceva ad agosto il capogruppo Riccardo Molinari, cofirmatario della proposta assieme all’omologo grillino Francesco D’Uva. Poi però è cambiata solo la soglia del taglio, da 4 mila a 4.500 euro. Il meccanismo è invece rimasto tal quale. Non un ricalcolo contributivo – prendi quello che hai versato – ma un taglio retroattivo degli assegni solo sulla base dell’età a cui si è andati in pensione. Con un effetto paradossale, evidenziato da Boeri: 4.700 pensionati d’oro saranno tali grazie a “quota 100”. Incoraggiati ad anticipare l’uscita, poi penalizzati per averlo fatto.

La Lega spinge per escludere dal taglio i “pensionamenti obbligati in forza di legge”, così da salvaguardare donne, militari, precoci. Tutti coloro insomma che sono usciti “prima” rispetto ai requisiti attuali della Fornero – che vengono proiettati all’indietro – ma perché la legge di allora così prevedeva. Una manager andata in pensione nei primi anni Duemila a 57-58 anni, ad esempio, non poteva fare altrimenti. Ora scopre di essere lontana di 7 anni rispetto al nuovo traguardo ridefinito dalla norma gialloverde in una tabellina. Così chi è uscito a 60 anni con 40 di contributi sarà penalizzato. Chi a 65 con soli 25 di versamenti no.

Leggi sull’argomento: Tasse alle imprese in aumento con la manovra