Ci sarà una nuova autocertificazione dal 4 maggio?

Ieri abbiamo parlato del nuovo modulo autocertificazione che dovrebbe essere utilizzato dal 4 maggio e che dovrebbe indicare anche le visite ai congiunti – che nel frattempo sono diventati “affetti stabili” secondo una curiosa interpretazione del governo – tra le motivazioni che giustificano gli spostamenti. Oggi il Corriere della Sera scrive che però che

Il modulo attualmente valido che si deve consegnare al momento del controllo, elenca tra i motivi che giustificano l’uscita da casa la «situazione di necessità» e soprattutto prevede già che si possa uscire per «urgente assistenza a congiunti». Nella circolare ai prefetti sarà chiarito che per motivi di privacy i cittadini non devono scrivere le generalità del «congiunto» e le forze dell’ordine non potranno chiederlo. E dunque non appare necessario stampare una nuova certificazione. Se questa scelta sarà confermata, al momento del controllo basterà barrare la voce assistenza ai congiunti, anche se non ci sono motivi di urgenza.