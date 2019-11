Maria Grazia Mercuri: la morte della madre di Alessandro Di Battista

Maria Grazia Mercuri, mamma dell’ex deputato del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, è morta ieri dopo una lunga malattia a 74 anni. Ad annunciarlo il deputato del M5S Alessandro Amitrano con un post su Facebook:

Di Battista aveva pubblicato nei giorni scorsi su Instagram questa foto che lo ritraeva con il padre Vittorio e con Maria Grazia Mercuri: oggi in molti gli fanno le condoglianze.

Nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano aveva scritto che l’ex deputato era partito per l’Iran, come aveva anticipato il sottosegretario Manlio Di Stefano. Il viaggio doveva toccare l’Iran per compiere “ricerche” per un nuovo libro, incentrato sulla politica internazionale. Oggi il quotidiano fa le condoglianze a Di Battista:

L’assenza di Di Battista da Italia 5 Stelle a Napoli era stata spiegata da Di Maio proprio con un problema familiare. In molti hanno fatto le condoglianze alla famiglia anche sul profilo FB di Vittorio Di Battista.

EDIT: Sul suo profilo FB Di Battista ringrazia e annuncia le esequie per domani a Santa Chiara, piazza dei Giuochi Delfici.

