Da quando si sono interrotte le riprese del Late Show, anni fa ormai, il Tonight Show di Jimmy Fallon è una specie di religione negli Stati Uniti. E’ lui ad aver preso lo scettro di David Letterman con uno show che negli States è una specie di battesimo di autorevolezza, quando sei alla poltroncina di Jimmy Fallon allora sei diventato qualcuno di davvero importante.

Ieri, per esempio, su quelle comode sedute c’erano Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, insieme i Maneskin. In giro per il mondo a presentare il disco, i quattro ragazzi di Roma hanno cantato le nuove tracce che sono praticamente tutte in inglese. Poi un po’ di sana italianità con il brano che ha fatto vincere loro San Remo e l’Eurovision, mentre Fallon e la sua orchestra si muovevano scatenati.

I Maneskin presentano il nuovo disco e cantano dal palco del Tonight Show di Jimmy Fallon

Dal palco di XFactor a quello di San Remo la strada era già sembrata lunga. Ora che dall’Ariston i ragazzi di Roma sono arrivati allo show più visto d’America, ci si può guardare indietro e parlare di una realtà che mai come prima ha dimostrato di non avere confini territoriali.

Il passaggio al Tonight Show di Jimmy Fallon annuncia due concerti importanti: oggi al Bowery Ballroom di New York e un secondo al Roxy Theatre di Los Angeles fissato il 1 novembre. Dagli Usa all’Europa è recente l’annuncio di tre candidature agli MTV Europe Music Awards 2021 che si terranno in Ungheria. I Måneskin potrebbero ricevere premi come Best Italian Act, Best Group e Best Rock.

E come se non fosse abbastanza, i Maneskin sono pronti a realizzare quello che potrebbe essere il sogno di molti musicisti.

Il prossimo sabato 6 novembre, il gruppo rock tra i più famosi del mondo aprirà il concerto del gruppo rock più famoso del mondo. I Maneskin infatti saranno all’Allegiant Stadium per aprire il concerto dei Rolling Stones.