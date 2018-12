Libero pubblica oggi un’infografica su dati del Servizio Politiche Territoriali della UIL in cui mette in fila le dieci città con l’IMU più cara e le dieci città con l’IMU meno cara. In base ai dati si scopre che l’IMU più cara d’Italia si paga a Roma, dove a ogni romano in media si prendono 2mila euro (e in città saranno contenti visto che si paga anche una TASI altissima). Al secondo posto ci sono i milanesi (1.020-2.040), al terzo i bolognesi (1.019-2.038) e al quarto i genovesi (888-1.775). Mentre ad Asti (290-580), Gorizia (291-582), Catanzaro(330-659) e Crotone (336-672) – le città dove il peso delle imposte è inferiore – se la passano meglio, molto meglio.

Intanto entro oggi 25 milioni di proprietari di immobili (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati) saranno chiamati a versare altri 10,2 miliardi (20,4 miliardi di euro il conto totale del 2018) per il saldo Imu-Tasi. Potranno usare sia il modello F24 che il bollettino di conto corrente postale precompilato: il costo medio su una “seconda casa” che si trova in un capoluogo di provincia è di 1.070 euro medi (535 euro da versare con la rata di dicembre), mentre sale a dismisura se si prendono in considerazione le prime case di lusso.

