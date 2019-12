Dopo il crollo del viadotto di domenica scorsa e la riapertura in settimana su una delle due carreggiate, oggi pomeriggio è stato nuovamente chiuso il tratto tra Altare e il bivio A6/A10 Savona in entrambe le direzioni. Ad annunciarlo un post sulla pagina facebook dell’Autostrada dei Fiori: “INIZIO EVENTO: A6 Torino-Savona Tratto Chiuso tra Altare e Bivio A6/A10 Savona in entrambe le direzioni causa FRANA #TroncoA6 #TorinoSavona”.

L’autostrada A6 Torino-Savona di nuovo chiusa tra Altare e Bivio A6/A10

Sanremonews scrive che l’autostrada è stata chiusa dopo le 15,30: secondo le prime informazioni sembra che i sensori posizionati nella zona della frana di domenica scorsa, abbiano evidenziato un grado di allerta tale per chiuderla. Tutto il traffico verrà dirottato sulla Statale 29 del Cadibona. La chiusura è scattata dopo che si è attivato il piano sottoscritto in Prefettura, che prevede che qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di sicurezza l’autostrada sia nuovamente interdetta.

La settimana scorsa era crollato un viadotto sulla Torino-Savona a causa di una frana. Si trattava di una trentina di metri circa dell’autostrada A6, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona. Venerdì 29 novembre un tratto dell’autostrada era stato riaperto tra i caselli di Millesimo e Savona. L’Autostrada dei Fiori appartiene al gruppo Gavio.

