Laura Castelli: «Niente tasse sui contanti»

La viceministra Laura Castelli, riconfermata al ministero dell’Economia e delle Finanze dopo i tentativi di farla fuori, annuncia in un’intervista a Italia Oggi che non ci saranno tasse sul contante o sui prelievi. Nel colloquio con Cristina Bartelli Castelli è però possibilista su un “riordino” dell’IVA:

State valutando un riordino delle aliquote Iva?

Il tema ambientale deve passare anche dall’Iva. In tutto il mondo si sta discutendo dell’impatto ambientale dei prodotti che vengono immessi sul mercato, sia dal punto di vista della produzione, che del consumo e della vendita. In un’ottica più ampia bisogna lanciare un green new deal che promuova la riconversione del paese verso una progressiva e sempre più diffusa attenzione alla protezione della biodiversità e dei mari, al contrasto ai cambiamenti climatici, dando segnali positivi ad aziende virtuose in tal senso grazie all’introduzione di una addizionale Ires per chi non persegue un cammino di riduzione dell’inquinamento, sul quale ci sono ad oggi fondi a sostegno.

Cos’è?

Si vuole inserire nella fiscalità di un paese europeo una componente che riguarda l’impatto ambientale di una produzione della azienda. Oggi le imprese in Italia dovrebbero già fornire una certificazione di aver ridotto i propri impatti ambientali. Sul clima non si può più scherzare, accompagnando senza escludere nessuno in maniera graduale, siamo sicuri che coinvolgendo le parti sociali il tema potrà essere affrontato in manovra e non rimarrà solo uno slogan.