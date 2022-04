Il lancio della navetta Dragon Freedom di SpaceX con a bordo Samantha Cristoforetti | VIDEO

Dopo le ultime manovre di routine in Florida la navetta Dragon Freedom di SpaceX con a bordo l’equipaggio Crew 4 composto dalla nostra astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti, dal comandante Kjell Lindgren, dal pilota Robert Hines e dalla specialista di missione Jessica Watkins è ora in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ci arriverà dopo un tragitto di circa 17 ore. Dopo molti rinvii a causa del maltempo, il lancio è stato fissato con un Falcon 9 alle 9.52 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida.

Il lancio della navetta Dragon Freedom di SpaceX con a bordo Samantha Cristoforetti

Il lancio che porterà i quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale darà il via alla missione Minerva. Ad assistere al lancio in Florida ci sono anche il Dg dell’Esa, Josef Aschbacher, ed il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Proprio a poche ore dal lancio Samantha Cristoforetti ha festeggiato il suo compleanno spegnendo le candeline durante la ‘quarantena’ con i suoi compagni di viaggio. L’aggancio con l’Iss avverrà domani, 28 aprile, alle 2:15. Il ritorno sulla Terra dell’equipaggio è previsto per settembre. A bordo della Stazione la “Crew 4” troverà i quattro membri della “Crew 3” – composta anche da tre cosmonauti russi – che torneranno sulla Terra all’inizio di maggio.

Una volta a bordo della ISS, Cristoforetti ricoprirà il ruolo di leader dell’USOS, la sezione statunitense della ISS, che include anche i moduli gestiti dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dal Canada e dal Giappone. In orbita verranno eseguiti numerosi esperimenti. In Prometeo, Ovospace ed Evoo verranno analizzati gli effetti della microgravità rispettivamente sullo stress ossidativo cellulare, sulla maturazione delle uova nelle ovaie e sulle proprietà dell’olio extravergine di oliva italiano, mentre in Ice-Ga Italian Combustion Experiment for Green Air si condurranno studi per ricercare nuovi e più efficienti biocarburanti.