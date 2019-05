Per la Corte di Cassazione la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis“, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Lo ha hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte che così danno uno stop alla vendita della ‘cannabis light’.

La Cassazione chiude i negozi di cannabis light

Una precedente sentenza della Cassazione aveva invece considerato lecito il commercio di cannabis light. Questa sentenza ribalta la precedente interpretazione della Corte e in pratica costituisce una pietra tombale sul mercato che si era sviluppato dopo la legge di un paio d’anni fa.

Qualche tempo fa la ministra della Salute Giulia Grillo aveva spiegato in un’intervista alla Stampa che «non c’è alcuna emergenza che giustifichi» il divieto di vendita e che tra le priorità del governo al momento «non c’è la chiusura dei canapa shop, casomai una loro regolamentazione».

Poi era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini a partire all’attacco dei negozi di cannabis light, con una direttiva piena di fumo ma con poco arrosto. Ora però i giudici del Palazzaccio, con un cambio di orientamento arrivato a distanza di pochi mesi, chiudono il conto in maniera inaspettata.