La bufala della bufala dei 200 insulti antisemiti a Liliana Segre 

Liliana Segre non ha mai ricevuto “duecento insulti al giorno”, lo ha scoperto Dagospia che ha sbufalato l’articolo di Repubblica in cui si leggeva che «ogni giorno ne partono duecento». Quel pezzo però non era un’analisi scientifica dell’odio nei confronti della senatrice a vita. L’autore aveva aperto un post con una «raffica di insulti incredibili» e ne aveva fatto un caso generale. Un caso che esiste, perché di insulti quotidiani alla senatrice Segre li abbiamo visti tutti, inutile negarlo. Sono duecento? Sono dieci? Fa differenza?

Come certa destra tenta di inventare che la senatrice Segre non è vittima di odio

A quanto pare sì, perché ora ci sono le “prove” che Liliana Segre non riceve “duecento” messaggi al giorno e che quindi di conseguenza nemmeno l’antisemitismo e l’odio sono un problema. Ma che la senatrice Segre non riceva direttamente messaggi di odio sui social non ci vuole poi molto a scoprirlo: non ha un account Twitter, non ha una pagina Facebook pubblica. È però oggetto di centinaia di tweet antisemiti e triviali come denunciava l’osservatorio antisemitismo in un articolo dove non venivano riportati cento tweet antisemiti ma solo un piccolo campione.

Ed è proprio il rapporto annuale dell’Osservatorio Antisemitismo che viene utilizzato ora per spiegare che è “impossibile” che la senatrice Segre abbia ricevuto duecento messaggi di odio al giorno perché nel documento si legge che nel 2018 l’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC ha registrato 197 episodi di antisemitismo, un numero nettamente superiore rispetto al 2017 ed al 2016, quando ne sono stati catalogati 130 (+60%)». C’è chi utilizza questi dati – che registrano un aumento del 60% di episodi di antisemitismo – per dimostrare che da sola la senatrice Segre avrebbe ricevuto “in un giorno” più del totale degli insulti catalogati in un anno. Impossibile e quindi la storia dei duecento insulti al giorno è un’esagerazione e una fake news.

C’è però da dire che l’analisi dell’Osservatorio non è scientifica, si basa in gran parte su segnalazioni e non risulta che registri insulti o casi “singoli” (come invece fa Repubblica che a sua volta non fa un’analisi quantitativa su tutta l’Internet). O meglio: ne dà conto (nell’articolo sulle centinaia di tweet antisemiti contro la Segre) ma poi nel calcolo finale li conteggia probabilmente in un altro modo, vale a dire non in senso assoluto ma dà conto di quelli monitorati. Del resto nello stesso rapporto, ma si guarda bene dal farlo notare, si evidenzia come particolari recrudescenze dell’odio contro gli ebrei siano state osservate con la nomina di Liliana Segre a senatrice a vita in occasione della proposta di legge di Liliana Segre sull’odio nel web. Non per colpa di un articolo di giornale quindi. È indubbio che la senatrice a vita sia quindi suo malgrado protagonista di questi eventi che non sono certo frutto di un’invenzione giornalistica. Nessuno certo sostiene che la Senatrice abbia ricevuto 72 mila messaggi in un anno, ma che nell’ultimo periodo si siano intensificati gli insulti antisemiti rivolti a questa particolare persona è un dato di fatto.

Chi ha tirato fuori i duecento messaggi al giorno? L’Osservatorio Antisemitismo

Del resto è la stessa fonte usata per “smentire” l’esistenza della storia dei “duecento messaggi al giorno” ad aver raccontato che la Segre ne riceve così tanti. Perché in un altro articolo il CDEC scrive: «duecento messaggi di odio al giorno. È un campanello d’allarme angosciante quello lanciato dall’Osservatorio Antisemitismo del Cdec che in questo numero ha quantificato l’ostilità del mondo del web nei confronti della Testimone della Shoah e senatrice a vita Liliana Segre». Insomma gli stessi che vengono citati per dire che non è vero che la Segre riceve duecento messaggi al giorno sostengono la tesi di Repubblica. Forse chi ha “letto il rapporto” e scoperto la fake news non ha perso troppo tempo con il fact checking.

Ed anche quando il Ministero dell’Interno ha deciso di assegnare la scorta alla senatrice l’Osservatorio Antisemitismo ha sottolineato come «diversi quotidiani segnalano i dati condivisi ad ottobre dell’Osservatorio Antisemitismo del Cdec, che registrano circa 200 attacchi quotidiani su web e social alla Testimone». Insomma, se di bufala si deve parlare a quanto pare non è stata solo Repubblica a diffonderla ma pure lo stesso Osservatorio che viene citato per dimostrare che gli attacchi antisemiti sono “molti meno”.

«Prima dell’articolo Liliana Segre non riceveva 200 insulti e non aveva bisogno di scorta, adesso è finita alla ribalta e non solo li riceve eccome» scrive Nicolò Zuliani su Termometro Politico dove ipotizza che l’articolo di Repubblica (basato sui dati diffusi dal CDEC) potrebbe addirittura configurarsi come “procurato allarme” perché “prima di quell’articolo di Repubblica la Segre non aveva bisogno della scorta” (trivia: al contrario di quanto scrive l’autore dell’articolo Facebook consente la ricerca interna per parole chiave). Ed è curioso che chi accusa gli altri di aver male interpretato un rapporto scelga accuratamente di non menzionare che proprio chi lo ha stilato sostiene che la Segre sia vittima di “duecento insulti al giorno”. Ma per noi non è quello il punto. Non solo perché di insulti Liliana Segre ne riceveva anche prima ma soprattutto perché la scorta non “si vince” con i punti della spesa. Ovvero la tutela non viene assegnata in base ad un articolo di Repubblica o in virtù del conteggio degli insulti e delle minacce (“ne hai prese solo 198, non possiamo darti la scorta”) ma dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che agisce in base ad evidenze ben più concrete ed è coordinato da un Prefetto che valuta nel merito la reale pericolosità della situazione. Tutta questa battaglia sui numerini a che serve? Secondo Termometro Politico Repubblica avrebbe esposto la senatrice Segre «a rischi che non correva, e forse non aveva nemmeno bisogno di una scorta». Un po’ come quelli che si lamentavano della scorta dicendo che tanto quelli che insultano e minacciano non passano mai all’azione.

