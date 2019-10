Il grande ritorno dell’immunità per ILVA

Il MoVimento 5 Stelle continua a deliziarci con la miliardesima puntata di una delle sue fiction preferite, ovvero l’immunità per ILVA. Ci eravamo lasciati ad agosto con l’immunità che tornava anche se il MISE smentiva, riprendiamo ad ottobre con l’assemblea dei Cinque Stelle in Senato e i parlamentari pugliesi e non solo che alzano le barricate contro il ripristino di una parziale immunità per Arcelor Mittal, l’azienda che ha rilevato l’acciaieria di Taranto.

E ACCADE PROPRIO mentre l’ex ad della filiale italiana del colosso siderurgico, Matthieu Jehl, viene ascoltato in commissione Attività produttive alla Camera, dove giura: “L’immunità non c’è, non esiste. Tutti noi imprenditori e manager siamo responsabili di quello che facciamo”. Però avverte: “Le regole del gioco che fanno parte della trattativa dall’inizio, dal 2014, non si possono cambiare a metà partita. Serve una norma chiara che dica in quale quadro possiamo gestire l’azienda”. Tradotto, Arcelor potrebbe usare la revoca dell’immunità come motivo per lasciare Taranto.

Ma tanti grillini tirano ugualmente dritto. E ieri riescono a far saltare l’inizio dei lavori in Aula sul decreto imprese, che contiene la norma, e a far rinviare tutto a martedì prossimo. Soprattutto, in serata ottengono quello che volevano, ossia promesse sullo stralcio dell’immunità dal decreto da parte del ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e dal capogruppo Gianluca Perilli. Forse l’unico punto di caduta possibile, perché il Senato a 5Stelle sembra una santabarbara pronta a detonare. E anche l’opzione di blindare il provvedimento con il voto di fiducia, messa sul tavolo ieri da D’Incà, non ha fermato gli eletti in assetto di guerra.