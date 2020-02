Il Coronavirus e la quarantena per le banconote

La Cina ha deciso di mettere in “quarantena” anche le banconote contro il Coronavirus COVID-19. Secondo quanto deciso dalla Banca centrale cinese, quelle provenienti dalle regioni più colpite dovranno essere disinfettate con l’esposizione a raggi ultravioletti o alte temperature. E prima di essere rimesse in circolazione dovranno essere stoccate per 7-14 giorni in una sorta di quarantena, come ha spiegato il vicegovernatore della Banca, Fan Yifei. Addirittura, come riporta il South China Morning Post, si sarebbe deciso di distruggere le banconote raccolte in ospedali, mercati e bus. Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, dice oggi al Sole 24 Ore che forse la misura è esagerata:

Mi sembra una misura eccessiva, ma comunque adottata all’interno di un complesso di interventi di massima cautela da parte della Cina che per ora sembrano aver funzionato nel circoscrivere l’epidemia. Perché è eccessiva la “quarantena” delle banconote?

Non conosco bene la misura, ma non mi pare basata su evidenze scientifiche. Il problema con le banconote al limite è il contatto con le mani, perché nessuno certamente se le mette in bocca.