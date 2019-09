I fan di Salvini si attaccano all’hamburger americano di quel traditore di Conte

«Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan». Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a New York per il Climate Action Summit 2019 dell’Onu. In uno studiato momento di relax lo staff della comunicazione ha pensato bene di pubblicare la foto di Conte che addenta un vero hamburger americano. E lì sono cominciati i guai, perché quasi nessuno sembra aver gradito la foto, il post, il commento. Un disastro?

Tu vuò fà l’americano

A leggere i commenti degli utenti sembra proprio di sì. E non solo perché all’arrivo negli USA Conte ci aveva tenuto a precisare che sul volo da Roma non avevano mangiato merendine perché “fanno male” facendo sapere ai cronisti di preferire un bel panino con il salame. Ma in America portare insaccati è notoriamente un problema (sanitario e doganale) e quindi il nostro Giuseppi ha dovuto ripiegare su un hamburger.

Il problema è che il Governo Conte (e Conte è proprio quel signore che si fa fare la foto mentre mangia un hamburger) da giorni parla di una tassa su merendine e bevande gassate zuccherate perché poco salutari. Notoriamente il classico hamburger non è l’alimento più sano del mondo. Anche se concettualmente non c’è moltissima differenza con il panino con il salame (e gli insaccati come è noto fanno male) le nostre mamme ci hanno insegnato che quelle schifezze americane fanno malissimo. E come si permette il nostro onorevole professor avvocato Pres. del Cons. di mangiare quella robaccia straniera?

Quando Salvini mangiava i panini tutti lo criticavano!!1

Ecco quindi che inizia la processione di quelli che rinfacciano a Conte tutto quello che ha detto o fatto di recente. I primi sono quelli che non hanno affatto gradito l’idea della tassa sulle merendine italiane e che sono profondamente offesi perché l’avvocato del Popolo invece che difendere il made in Italy mangia cibo “estero”. Come si permette? Con tutte le eccellenze che abbiamo in Italia?

In pratica siamo di fronte al corrispettivo social di quelli che quando vanno in vacanza fuori dall’Italia sono sempre alla disperata ricerca di un ristorante italiano o almeno di una pizzeria. Perché il cibo che mangiano gli stranieri non è all’altezza. Salvo poi ovviamente lamentarsi che la cucina italiana all’estero non è mica come quella della mamma.

Ci sono poi i salviniani che si lamentano che quando c’era lui (Matteo Salvini, che pensate) tutti si lamentavano per le foto con panini, tortellini, fritture e piattoni di pastasciutta e ora che anche Conte fa lo stesso nessuno lo critica? Ma è un ingiustizia! Allora davvero odiano il povero Matteo. La differenza tra i due è che il senatore leghista ci aggiorna quotidianamente su quello che mangia, su dove lo mangia (ad esempio mai fuori dall’Italia, visto che ai vertici internazionali ci andava poco).

Le merendine italiane tassate e gli hamburger immigrati negli hotel!1

Ma l’hamburger americano di Conte riesce a scontentare tutti. Ad esempio gli ambientalisti che gli fanno notare cosa c’è dietro la produzione del pezzo di carne infilato in quel panino: inquinamento, deforestazione dell’Amazzonia, surriscaldamento globale causato dagli allevamenti intensivi (in realtà la prima causa sono le aziende minerarie che estraggono combustibili fossili, ma è vero). Ed in effetti visto che Conte è a New York per parlare di ambiente e Global Warming forse per un giorno poteva anche evitare questo comportamento poco “ambientalista” (in attesa di quelli che diranno che poteva andare negli USA in barca a vela e non in aereo).

C’è poi quella che siccome Conte è addirittura “orgoglioso” (non lo ha scritto però) di mangiare un vero hamburger americano allora è un traditore della Patria (si mangia solo la pizza!) e quindi chiede elezioni subito. Non sarebbe stato meglio mangiare una merendina italiana in modo da far girare la nostra economia? Vi immaginate quanto gira l’economia se Conte si mangia la merendina italiana? Ecco. Oppure c’è chi pensa che sul volo di Stato debbano essere imbarcati i prodotti italiani per sfamare lo staff presidenziale come quando Totò se ne va a Milano?

Ed infine non poteva mancare il complottista: quello che che sa che in realtà il viaggio negli USA serve solo ad uno scopo. Ad incontrare “gli amici della Goldman Sachs, della Black Rock, i Rockefeller”. Insomma i poteri forti della finanza, quelli che tassano le merendine per poterci meglio invadere con i loro hamburger immigrati.

