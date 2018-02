«Mia moglie non si è rivolta volontariamente alla polizia»

Il comandante Gregorio De Falco parla con il Corriere della Sera, che ieri ha raccontato della denuncia non formalizzata da parte di sua moglie Raffaella riguardo una presunta aggressione a lei e alla figlia, e sostiene con Marco Gasperetti che la donna non si sia rivolta volontariamente alle forze dell’ordine:

«Credo che mia moglie non si sia rivolta volontariamente alle forze dell’ordine perché consapevole che quello accaduto era un normale litigio tra coniugi che si stanno separando. E infatti mi risulta che non ci sia alcuna denuncia. Con mia moglie siamo in via di separazione. Non convivevamo più da un anno emezzo».

E allora che cosa è successo?

«Abbiamo di nuovo discusso su alcune questioni economiche. C’è stato un litigio e mi sembra che non ci sia nulla di eccezionale in questo. Ma, lo ripeto, io non ho aggredito fisicamente, né mia figlia né tanto meno mia moglie. Semmai ho usato una pacata autodifesa passiva. Sono un non violento per natura ma aggredire una donna per me sarebbe un oltraggio, non potrei neppure guardarmi allo specchio. Si è raccontato qualcosa di assolutamente banale che accade in una famiglia che si sta separando. Ritengo sia stata violata la nostra privacy».