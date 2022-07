La risposta di Fedez a Selvaggia Lucarelli per la polemica sulla foto con l’addetto alla sicurezza | VIDEO

Il rapper ha risposto, via Instagram, alla giornalista che aveva polemizzato sulla fotografia con l’addetto alla sicurezza di Love Mi diventato un meme per le sue smorfie durante le esibizioni

“Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”. A condividere questo messaggio – comparso su Twitter – è stata Selvaggia Lucarelli, pubblicandolo tra le sue stories Instagram. Il riferimento è a quell’ormai famoso video che immortala Fedez in compagna dell’addetto alla sicurezza al concerto Love Mi, diventato celebre per le sue smorfie e le sue facce durante alcune esibizioni. I rapporti tra la giornalista e il rapper non sono mai stati idilliaci, ma questa ennesima presa di posizione ha provocato la replica piccata di Fedez contro Selvaggia Lucarelli.

Fedez contro Selvaggia Lucarelli, la polemica sull’addetto alla sicurezza

Il rapper di Rozzano ha ribadito un qualcosa che aveva già spiegato nei giorni scorsi: conosceva quell’addetto alla sicurezza da tempo e lo aveva scelto per il suo concerto Love Mi proprio perché era stato uno dei tanti lavoratori del mondo dello spettacolo rimasti fermi per mesi a causa della pandemia. Poi lo sfogo di Fedez contro Selvaggia Lucarelli:

“Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti. Ieri ho visto una persona che conosco da anni e che è diventata un meme vivente. Ci ho fatto un video di 10 secondi. E quindi? Sono un mostro che cavalca. Ma anche se fosse, tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio”.

Le Stories video si interrompono e compaiono alcuni “cartelli” con dei titoli del 2019 con le parole di Selvaggia Lucarelli: “Vi spiego come combattere il revenge porn”. Immagini seguite da un video che mostra la stessa giornalista, ospite di Michele Santoro nel 2016, nel bel mezzo della polemica per “aver promosso il video hard di Belen Rodriguez”. Poi il ritorno allo sfogo:

“Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia. Oggi devi ringraziare che qui non c’è mia moglie (Chiara Ferragni, ndr) a placarmi. Potrei andare avanti all’infinito, Selvaggia. Purtroppo io e te non siamo così diversi, come credi tu. Non pensare di essere migliore di me. Sono terribilmente deluso da me stesso in questo momento. Dopo quello che mi è successo, mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che la vita mi ha dato a disposizione. Questa è una terribile perdita di tempo. Un consiglio: non perdete tempo dietro a persone inutili. Non fate la stessa stronz*ta che ho fatto io”.

E oggi, con un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Selvaggia Lucarelli ha risposto non solo ai tassisti e a Salmo, ma anche a Fedez: