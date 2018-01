Il socio del Fatto si candida con Berlusconi (e lascerà)

Il nome di Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta di Trebaseleghe in provincia di Padova, compare nelle liste di Forza Italia per il Veneto: lui, imprenditore, è nato a Camposampiero, nel padovano, classe 1969, ha fatto parte dei consigli di Confindustria provinciale di Padova e del Veneto con delega alla tecnologia ed innovazione. L’università patavina gli ha conferito una laurea honoris causa in ingegneria meccanica per i suoi meriti imprenditoriali. “Ho ricevuto molto dalla vita, successo e fortuna – ha spiegato ieri Franceschi – ora è tempo che io restituisca qualcosa alla comunità. Sono un imprenditore a servizio del Paese: l’Italia, che deve tornare protagonista in Europa”.

Il Fatto Quotidiano pubblica una nota oggi a pagina 2 firmata da Cinzia Monteverdi, amministratore delegato della società editoriale Il Fatto SPA, e Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano:

APPRENDIAMO dalle agenzie di stampa che Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta e azionista di minoranza della Società editoriale Il Fatto Spa con il 4% delle quote (acquisite a suo tempo dal nostro socio storico Francesco Aliberti e senza alcun incarico operativo), ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni con Forza Italia. Intendiamo tranquillizzare i nostri lettori sulla assoluta incompatibilità con la nostra società editoriale per chiunque ricopra incarichi in qualunque forza politica. Entro breve tempo dunque Franceschi – al quale auguriamo le migliori fortune – riceverà una proposta per la cessione del suo pacchetto azionario.

Polemica disinnescata da subito.