L’improvviso amore degli italiani per l’euro

Sarà perché Luigi Di Maio e Matteo Salvini giurano e spergiurano che l’Italia non uscirà dall’euro? O sarà perché persino i più noti alfieri dell’uscita dall’euro adesso dicono che non si sa se nei programmi dei partiti ci sarà ancora l’uscita dall’euro? O sarà per l’esatto contrario? Di certo gli italiani continuano ad apprezzare la moneta unica, addirittura con una percentuale del 12% in più rispetto allo scorso anno. È uno dei dati che si evince dal periodico sondaggio condotto dalle istituzioni europee fra cittadini della Ue. Il sostegno all’euro è ai massimi storici tra i cittadini di Eurolandia per il secondo anno consecutivo. Stando al sondaggio dell’Eurobarometro, anche in Italia il gradimento per la moneta unica è cresciuto di ben 12 punti arrivando ad un consenso del 57%. Per Eurobarometro «il 74% dei cittadini dell’area dell’euro sostiene che avere l ’euro è una cosa positiva per l’UE nel suo insieme». Si tratta del livello più alto dal 2010.

Uscire dall’euro, insomma, fa molta paura. E oggi che la Lega e il MoVimento 5 Stelle scherzano con il fuoco dovrebbero tenere presente che anche molti dei loro elettori non concordano con le ipotesi e le tesi economiche propugnate dai tanti guru che affastellano i due partiti oggi al potere. La tendenza dei rilevamenti dal 2002 ad oggi mette in evidenza che la proporzione di intervistati che pensano che l’euro sia una buona cosa per il proprio Paese è costantemente aumentata ogni anno dal 2007 e ha raggiunto il livello più alto di sempre nel 2017 quando è aumentato di otto punti percentuali rispetto al 2016.