Ecotassa: come cambiano i prezzi delle automobili

Sei auto su dieci acquistate dagli italiani potrebbero avere un prezzo superiore a quello di oggi che varierà da 150 a 3 mila euro. Le restanti, per circa il 30% manterrebbero lo stesso listino mentre poco più del 7% usufruirebbe di incentivi economici. Questo però soltanto se diventasse legge l’emendamento presentato dal MoVimento 5 Stelle alla Manovra del Popolo che però nel frattempo Di Maio si è già rimangiato. Ma, spiega oggi Il Sole 24 Ore, anche considerando le versioni con i valori più alti (e che non di rado sono anche le meno diffuse), ci sono solo due casi in cui la sovrattassa da pagare all’acquisto arriva a 1.500 euro e uno in cui è di 1.000. Negli altri casi si resta nelle centinaia di euro, che si possono “gestire” con una diversa politica di prezzi e sconto.

Tra le 10 best seller mancano vetture grandi, per le quali la sovrattassa sfora più spesso i 1.000 euro (che però sono meno evidenti, su prezzi da 30mila euro in su). Ma la grafica delle emissioni dei 10 modelli più venduti (che si vede nella tabella tratta dal quotidiano) e delle relative sovrattasse mostra che l’industria nazionale è per ora la più penalizzata. Per due motivi: è la più presente in classifica ed è la più indietro nei tagli alla CO2, come conferma la stima di PA Consulting.