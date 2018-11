Dove e a chi andrà il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza partirà a marzo e verrà percepito a partire da aprile, e le imprese che assumeranno persone che lo incassavano fino a quel momento prenderanno per qualche mese una cifra equivalente a quello che veniva percepito dal beneficiario. Una sorta di sgravio contributivo una tantum che dovrebbe, nelle intenzioni dei gialloverdi, mettere un freno alle accuse di assistenzialismo ricevute in questi mesi per il provvedimento. Il Messaggero oggi pronostica anche che saranno 156 gli euro per ciascun figlio, aggiuntivi rispetto alla somma di 780 euro (da cui si potrebbero detrarre 300 euro per la casa di proprietà): per calcolare quanto spetta sarà utilizzato l’indice di equivalenza Isee utilizzato dall’Ocse, ma con alcune modifiche. Nel dettaglio, il coniuge a carico incasserà il 40% dell’assegno base di 780 euro (312 euro), mentre ciascun figlio varrà il 20% (pari a 156 euro). In pratica, due coniugi con un figlio godranno di un beneficio mensile di 1.248 euro, mentre una famiglia con quattro componenti si sale a quota 1.404 euro. Su questo schema, migliorativo nei confronti di quello legato alla scala di equivalenza base, si sta ancora ragionando nella maggioranza.

Tutti i numeri, spiega Michele Di Branco, confermano l’orientamento meridionalista della misura: