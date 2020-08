Dopo il numero dei nuovi positivi registrato ieri in Italia (erano 642), l’andamento dei contagi oggi 20 agosto secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 845 nuovi contagiati e sei morti. I dimessi o guariti sono oggi 180 mentre sono 66 (due in meno di ieri) i ricoverati in terapia intensiva. I tamponi sono 77442, in crescita rispetto a ieri quando erano 71mila). Non ci sono regioni a zero contagi mentre Veneto, Lombardia e Lazio sono sopra quota 100. In isolamento domiciliare ci sono 15063 persone mentre i ricoverati con sintomi sono 883 (ieri erano 866).

I dati del bollettino della Protezione civile sul Coronavirus oggi 20 agosto in Italia

I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono così ripartiti tra le Regioni: in Lombardia 154 nuovi positivi e due decessi con 47 casi solo nella provincia di Milano. Nel Lazio 115 contagi in più da ieri con 75 casi solo a Roma città. C’è un nuovo decesso. 13 i nuovi casi accertati nelle Marche su un totale di 1.036 tamponi; i nuovi positivi risiedono 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in quella di Macerata, 1 in provincia di Ancona, 2 nel Fermano, mentre una persona non è residente nella Regione. In Veneto aumento considerevole die nuovi casi che salgono oggi a 159. Il maggior numero di casi riguarda la provincia di Treviso, (+91) con un nuovo focolaio in un’azienda di carni, e 25 turisti trovati contagiati al rientro dalla Croazia. Si conta anche una nuova vittima, che porta il totale dei decessi in regione a 2.100. Le persone attualmente positive sono 1.789, i soggetti in isolamento 6.565.

Anche in Alto Adige impennata di casi che oggi salgono a 21. Restano fermi a 292 i decessi. In Basilicata due nuovi contagi e nessun decesso. In Abruzzo 4 nuovi casi: non si registrano vittime. In Toscana ci sono 59 casi in più rispetto a ieri per un totale di 10.984 da inizio emergenza. Di questi, la cui età media è di 34 anni circa, 17 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 12 per motivi di vacanza, altri 11 sono relativi a un cluster rilevato in un centro di accoglienza per migranti, 7 a cittadini residenti fuori regione, la cui positività è stata notificata in Toscana. Non si registrano nuovi decessi. In Emilia Romagna nessun decesso e 52 contagi in più rispetto a ieri. In Puglia 20 nuovi casi: 4 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 7 in provincia di Foggia; 3 in provincia di Lecce; 1 in provincia di Taranto ed 1 da fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

