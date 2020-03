Coronavirus, il focolaio di Milano

Il trend di Milano per il Coronavirus SARS-COV-2 e per COVID-19 fa sempre più paura. Il Corriere della Sera di Milano oggi spiega che con la città «blindata», le strutture sanitarie (dai reparti non-Covid degli ospedali alle residenze per anziani), rischiano di diventare focolai che sostengono il contagio.

La ricognizione fino a ieri sera racconta di due operatori Covid-positivi al 118 di Milano; infermieri malati e isolati nel «convitto» di Niguarda; mascherine da riciclare per otto giorni al Pio albergo Trivulzio; una nuova strage in una residenza sanitaria, la Casa famiglia per anziani ad Affori: in un solo reparto, su 35 ospiti, 11 sono morti e una decina sono ancora malati. Un rischio sottolineato ieri dalla virologa Ilaria Capua, che in un’intervista a Le grand continent, in Francia, ha posto il problema di alcune strutture sanitarie che potrebbero aver agito da moltiplicatori del coronavirus.

Accade, in buona parte, per la disastrosa carenza di protezioni. La prefettura ha individuato questo tema chiave da giorni e ha reperito «in proprio» (grazie ad aiuti e donazioni) quattromila mascherine chirurgiche per le case di riposo, 2.450 a filtraggio elevato per i medici di base, altre seimila per le forze dell’ordine.