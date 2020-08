L’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 402 sono i nuovi positivi e 6 morti. Ieri i positivi erano 384 e i morti dieci. I casi totali ammontano a 249204 e i dimessi guariti sono 201322 (347 in più di ieri). Le terapie intensive in Italia sono 42 (uno in più di ieri) mentre i ricoverati con sintomi sono 762 (due in meno di ieri). Le regioni a zero casi sono Molise e Basilicata. I risultati dei tamponi processati sono 58673.

Coronavirus in Italia oggi 6 agosto: i dati della Protezione Civile

Oggi in Lombardia superati i 100 casi, ci sono 118 nuovi positivi al coronavirus e si registrano 5 nuovi decessi. Nel Lazio i nuovi casi di positivi nelle ultime 24 ore sono 18 e non si registrano nuovi decessi. In Veneto oggi i nuovi casi di positivi sono saliti a 58: il totale dei contagi a 20.352. Non si registra nessun decesso. Tutti i dati sono in aumento con le persone attualmente positive che salgono a 30 in più per un totale di 1097 e quelle poste in isolamento, che salgono di 355 e sono 4.071: di queste 104 sono contagiate. Stabile invece la situazione clinica, con 8 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 122 nei reparti ordinari, di cui 36 positivi. Nelle Marche i nuovi casi sono 9: sono stati effettuati 1.439 tamponi. Tra gliultimi nove casi di contagio, sei sono stati rilevati tra le nuove diagnosi mentre altri tre positivi sono risultati dal percorso di screening del focolaio di Montecopiolo.

Anche in Abruzzo i dati dei nuovi positivi sono in aumento con 15 casi: sono 20 i pazienti ricoverati, uno in piu’ di ieri, e 132 quelli in isolamento domiciliare, 12 in più nelle ultime 24 ore. Resta un solo paziente in terapia intensiva. Non si registrano decessi. La Puglia ha 7 nuovi casi di positivi al coronavirus: sono stati effettuati 2.259 tamponi e non sono stati registrati decessi. La Toscana ha 17 nuovi casi di Coronavirus, zero decessi e sette guarigioni. Le terapie intensive restano vuote anche se ci sono due ricoverati in più. In Sardegna si registrano 3 nuovi casi, tutti residenti: si tratta una coppia rientrata in Sardegna da un viaggio in Slovacchia e diun uomo, contatto di un caso positivo diagnosticato fuori regione. Nessun nuovo decesso.

