I dati sul Coronavirus oggi 6 agosto nel Lazio: un quindicenne ricoverato all’Umberto I

La situazione dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio secondo i dati del bollettino della Regione: oggi 18 positivi e nessun decesso

I dati sul Coronavirus oggi 6 agosto nel Lazio

Tra i nuovi positivi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall’Etiopia. Nella Asl Roma 1 sono tre i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un ragazzo di 15 anni ora ricoverato all’Umberto I, avviata l’indagine epidemiologica, un uomo di rientro dall’Etiopia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale e un terzo caso di una donna con link ad un caso di rientro da Catania. Nella Asl Roma 2 sono 4 i casi: due hanno un link con un cluster già noto e isolato e un caso è di rientro dalla Sicilia, avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 3 sono due i casi. Nella Asl Roma 5 un caso: si tratta di un uomo di Guidonia con un link ad un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 ci sono 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due donne madre e figlia con link familiare ad un caso già noto e isolato e un caso di un uomo di 49 anni individuato in fase di screening da parte della Asl. Infine per quanto riguarda le province si registrano tre casi e zero decessi nelle ultime 24 ore e due casi riguardano la Asl di Rieti. Si tratta di due donne con un link familiare ad un caso già noto e isolato. Il terzo caso riguarda la Asl di Frosinone e si tratta di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione.