L’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione per il 6 agosto. Superati i 100 casi, ci sono 118 nuovi positivi al coronavirus, si registrano 5 nuovi decessi.

Lombardia Coronavirus oggi 6 agosto: il bollettino della Regione

La Regione specifica che tra i 22 casi di Mantova ci sono i positivi del focolaio di Rodigo. Sono stati effettuati 8.979 tamponi per un totale complessivo di 1.344.362. Tra i nuovi casi solo 18 sono debolmente positivi e solo 1 a seguito di test sierologici. Aumentano i guariti di 208 unità, i ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 11 mentre aumentano di 4 quelli non in terapia intensiva che salgono perciò a 168.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi per province, come già anticipato a Mantova 22 casi così come a Bergamo. In provincia di Milano ci sono 16 nuovi positivi e 7 sono solo a Milano città. Brescia ha 12 nuovi casi, Lecco 7, Cremona 6, Como e Pavia hanno 5 nuovi positivi a testa. Monza e Brianza ha un positivo e solo Lodi e Sondrio sono a quota zero casi.