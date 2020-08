Oggi i nuovi positivi sono 347 (ieri erano 552 con un boom in Veneto che si ridimensiona in data odierna), mentre i morti sono ben tredici (ieri erano nove). Sono 43 le persone ricoverate in terapia intensiva e 771 (otto in meno di ieri) i ricoverati con sintomi

Il bollettino sull’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: oggi i nuovi positivi sono 347 (ieri erano 552 con un boom in Veneto che si ridimensiona in data odierna), mentre i morti sono ben tredici (ieri erano nove). Sono 43 le persone ricoverate in terapia intensiva e 771 (otto in meno di ieri) i ricoverati con sintomi. 12139 sono in isolamento domiciliare mentre ci sono 305 guariti in più. Le regioni a zero casi sono Sardegna e Molise.

Coronavirus in Italia: il bollettino della Protezione Civile di oggi con i dati dell’8 agosto

Per quanto riguarda la ripartizione regionale, in Lombardia ci sono 78 nuovi positivi e 3 decessi, mentre nel Lazio i nuovi contagiati sono 20: di questi sei sono casi di importazione, tre casi di rientro dalla Romania, un caso dagli Stati Uniti, un caso da Albania e un caso da India. Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24 ore e si tratta di un sacerdote di rientro dagli Stati Uniti è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di una donna di 90 anni al Gemelli. Nella Asl di Rieti un caso e riguarda un bambino di 8 anni, avviata l’indagine epidemiologica e si stanno effettuando i tamponi presso il centro estivo frequentato. Nelle Marche sono stati accertati nelle ultime 24 ore 3 nuovi casi di ‘Covid-19′ su 1.297 tamponi testati, 531 nel percorso nuove diagnosi, 677 nel percorso guariti e 99 del percorso dedicato al focolaio di Montecopiolo, dove e’ stato individuato uno dei 2 positivi (l’altra e’ una persona rientrata dall’estero) della provincia di Pesaro-Urbino; il terzo ammalato è un residente della provincia di Ascoli Piceno, venuto a contatto con un positivo.

Sale a 52 il numero di migranti positivi ospitati in centri di accoglienza in Basilicata. L’ultimo caso, rilevato ieri su un totale di 237 tamponi effettuati nei laboratori lucani, riguarda un tunisino del centro di accoglienza di Ferrandina, in provincia di Matera, dove sono 21 i migranti con il Covid-19 e di questi tre sono ancora irreperibili dopo essere fuggiti. Il bollettino della task force regionale conteggia solo i casi dei residenti con tampone registrato in Basilicata: i casi attuali sono 3 mentre sono 28 le persone decedute e 373 le persone guarite. Contagi in frenata invece in Veneto: stamane il report diffuso dalla Regione parla di 30 nuovi casi positivi, a fronte dei 164 segnalati ieri. I casi attualmente positivi passano da 1.215 a 1.228. Non vi sono stati decessi nelle ultime 24 ore. In totale, in isolamento domiciliare vi sono 5.272 persone (delle quali 1.105 nel trevigiano e 1.126 nel veronese), di cui 82 con sintomatologia. C’è poi ancora un caso di Coronavirus d’importazione registrato dall’Usl Umbria 2 nel territorio della provincia di Terni: a risultare positivo è stato questo volta un uomo di Orvieto, rientrato nei giorni scorsi dall’Albania dove si era recato per motivi di lavoro. In Toscana sono 10.583 i casi di positività al Coronavirus, 23 in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 4 da attività di screening). 8 delle 23 positività odierne sono relative a giovani italiani rientrati da periodi trascorsi all’estero al termine dell’anno scolastico: in particolare 4 di essi, residenti nella zona del Valdarno aretino, sono tornati dalla Grecia e altri 4, residenti nel senese, dalla Croazia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.989 (84,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 447.250, 2.917 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 457, +5,1% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Nessun nuovo contagio da Covid-19 infine oggi in Sardegna dove resta invariato anche il numero dei decessi, 134 in tutto. In Abruzzo oggi dodici i nuovi casi ma la Regione specifica che undici – relativi ai dipendenti di uno stabilimento del gruppo Amadori nel Teramano – erano già noti da ieri. Il dodicesimo riguarda un paziente della provincia di Chieti.