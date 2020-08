L’andamento dei contagi di coronavirus oggi 8 agosto in Lombardia secondo i dati forniti dal bollettino della Regione: ci sono 76 nuovi casi e 3 decessi

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati dell’8 agosto

La Regione specifica che tra i 76 nuovi casi di positivi 11 sono debolemente positivi e uno è stato registrato in seguito a test sierologico. Il bollettino aggiunge inoltre che anche oggi tra i dati della provincia di Mantova una parte solo oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto all’azienda agricola Francescon di Rodigo. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 6.382 per un totale complessivo di 1.358.872. I guariti/dimessi aumentano di 171 unità. Stabili i ricoverati in terapia intensiva che come ieri sono 9. Diminuiscono invece gli ospedalizzati nei reparti Covid che nelle ultime 24 ore sono 162 in diminuzione di 8 unità.

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi casi nelle province della Lombardia a Milano ci sono 24 nuovi casi di cui 10 a Milano città. I 20 casi di Mantova come già anticipato sono comprensivi del focolaio dell’azienda agricola. A Bergamo e Varese ci sono 7 nuovi positivi per provincia. A Brescia 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore. A Lodi 3 positivi, a Cremona e nella provincia di Monza e Brianza 3 casi a testa. A Sondrio un nuovo positivo mentre le province di Pavia e Lecco sono a zero nuovi casi.

