Conte e il MES che non si usa se non lo usa la Francia

Dopo le dichiarazioni piuttosto ambigue di ieri riportate da Repubblica, Giuseppe Conte corregge il tiro sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). E dice che non c’è l’intenzione di usarlo da parte dell’Italia, a meno che… Spiega oggi Repubblica:

Essenzialmente per due motivi: il primo riguarda la tenuta dei nostri conti pubblici e il possibile effetto sulla reputazione internazionale dei titoli di Stato italiani; il secondo la tenuta della maggioranza parlamentare che sostiene l’esecutivo. In modo specifico la compattezza del partito più numeroso alla Camera e al Senato, ossia quello grillino. Che sul Mes potrebbe rischiare una vera e propria scissione. La cui organizzazione è già in corso a Palazzo Madama.

Non a caso, a Palazzo Chigi si contempla una sola possibilità per ricorrere al Mes: che almeno un altro dei Paesi fondatori dell’Ue ne faccia richiesta. Un identikit che in questa fase si attaglia solo alla Francia. Se Parigi dovesse attivarlo, anche l’Italia potrebbe farlo senza rischiare di essere iscritta nell’elenco dei “cattivi”. L’ipotesi che Macron assuma questa decisione, però, viene considerata al momento a dir poco residuale. Poi c’è il secondo motivo. Forse ancor più convincente nelle sale cinquecentesche di Palazzo Chigi. Che riguarda per intero la politica italiana. Il Mes è stato giudicato tradizionalmente dal Movimento 5Stelle una sorta di trappola. Un’imboscata tesa dalla tecnostruttura di Bruxelles per ingabbiare l’Italia all’interno dei soli parametri europei.