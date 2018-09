Il Giornale e il complotto di Casaleggio sull’e-commerce

A proposito di scie chimiche e vaccini che causano l’autismo, oggi il Giornale sbatte in prima pagina un’inedita ipotesi di complotto sulle chiusure domenicali e sull’e-commerce, partendo dal voto sulla direttiva del copyright ieri al Parlamento Europeo in cui i grillini si sono schierati contro. Il complotto parte da Google, che “perseguono interessi materiali” nei risultati di ricerca secondo l’estensore del pezzo Andrea Cangini (come dite? Se ci sono le prove? Chi ha bisogno di prove quando scrive sul Giornale?)

Chi vuole conoscere, oggi, consulta Google e i primi cinque risultati di ogni ricerca sono quelli che danno forma al mondo. Ma chi decide quali sono i primi cinque risultati di una ricerca? Un algoritmo. E chi programma l’algoritmo? Gli analisti di Google. Possibile che lo facciano in maniera disinteressata? Possibile. Più probabile che lo facciano perseguendo interessi materiali e propagandando una certa visione del mondo. Una visione globale volta a massificare i consumatori. Altro che Gramsci, la vera egemonia culturale è questa. Ed è al servizio non della politica ma dell’economia. Un’economia di pochi che condiziona la vita di molti.

Ma siccome i colossi sono quello che sono, dopo Google tocca alla Casaleggio Associati: