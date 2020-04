Come il Centro-Sud resiste al Coronavirus

Una zona dell’Europa sta resistendo al contagio del Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19: anche se ha 27 milioni di abitanti, ha meno casi positivi della Svizzera, dell’Austria e del Portogallo, ha la metà dei decessi del Belgio e poco più di un decimo del totale dell’ecatombe in Lombardia. Il Centro-Sud per ora resiste, spiega oggi Il Messaggero, anche se ci aspettava una catastrofe sanitaria dagli esodi ripetuti nelle prime fasi dell’emergenza. I contagi ci sono stati, ma l’epidemia non è scoppiata in tutta la sua forza e, nonostante le solite sciocchezze sulla quarantena alla napoletana di Libero, i sistemi stanno reggendo:

Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Abitanti: 27 milioni, il 45 per cento degli italiani. Bene, i positivi sono 18.387, i morti 1.241. Significa che solo il 12,8 per cento dei contagiati vive da Perugia in giù, benché, come detto, in queste regioni ci sia il 45 per cento degli italiani. Tutte le dieci regioni del Centro-Sud hanno un terzo dei positivi della sola Lombardia.

I numeri diventano ancora più sorprendenti se si analizzano i decessi: solo il 6,7 per cento è in queste regioni. Il tasso di letalità che spiega quanti pazienti muoiano sul totale dei positivi: in Lombardia è al 18 per cento, nel centro-sud è al 6,5. «La Lombardia – osserva il direttore di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza – è stata particolarmente sfortunata perché si è trovata per prima con il coronavirus in casa». Vero. Però ci sono alcuni elementi inspiegabili: come mai, ad esempio, Roma non ha subito analogo attacco?