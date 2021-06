Per un Montesano che farnetica di sangue che si coagula per chi si è vaccinato e per un Rivera che senza mezzi termini dice che non farà il vaccino per una volta c’è un controaltare positivo. Si tratta di Claudio Amendola che a Tagadà su La7 è intervenuto per difendere l’importanza della vaccinazione anti COVID usando una parola che forse a qualcuno apparirà provocatoria ma che l’attore ha utilizzato nella sua accezione più letterale, senza polemica.

“Chi non fa il vaccino è un ignorante”: Claudio Amendola contro i no vax | VIDEO

Perché in un’intervista a #tَagadَalُa7 ha affermato che chi si rifiuta di fare il vaccino è un ignorante pic.twitter.com/223j4UwIrY — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 25, 2021

“Ho fatto il vaccino il primo maggio e sono felice di averlo fatto”, spiega Amendola che subito dopo risponde a Tiziana Panella spiegando di non aver ancora fatto la seconda dose perché gli è stato somministrato Astrazeneca, e quindi dovrà aspettare le canoniche 10 settimane come minimo per il richiamo. Poi Amendola racconta, con un registro tutto romano “Ho pensato, ‘forse il casco non me lo metto'”. Non sta parlando del casco che si indossa quando si sale in motorino ovviamente, ma di quello necessario per respirare quando si viene ricoverati per COVID. E l’attore continua: “Questo ragionamento mi sembra folle che non lo facciano tutti”. E quando la conduttrice di Tagadà gli chiede qual è secondo lui il motivo per cui tante persone scelgono di non vaccinarsi Amendola va giù secco: “Perché sono ignoranti”. Badate bene, non c’è nessun intento offensivo in questa frase, tanto più che subito dopo nello scambio tra Panella e Amendola si chiarisce: “Perché non sanno”. Chi non si vaccina forse non si rende conto di quanti decessi in meno ci sono stati da quando la campagna ha iniziato a rappresentare numeri significativi. Il 95% in meno, secondo l’ultimo rapporto dell’ISS. Insomma Amendola ha ragione e chi si è offeso non sa cosa intendesse dire.