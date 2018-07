Così Casaleggio intervista Mentana

Enrico Mentana nei panni dell’intervistato e Davide Casaleggio in quelli dell’intervistatore. La scena è stata appannaggio dei presenti all’incontro organizzato dall’Associazione Rousseau a Cesenatico e il racconto oggi è sul Corriere della Sera:

Sotto il gonfiabile a forma di mouse dell’associazione Rousseau, a Cesenatico, si parla di democrazia e informazione, modelli di business e fake news. Casaleggio, prima del confronto, spiega ai cronisti da che parte sta: «Io le fake news le leggo sempre più spesso sui giornali e sui quotidiani di carta».

La sua posizione è chiara, il mondo della carta stampata è in via di estinzione, anche se «a ogni ingresso di un nuovo media, il vecchio trova una sua dimensione» e va incoraggiata la «democrazia digitale». Mentana concorda sul fatto che «il modello di business che ha tenuto in piedi i giornali e le tv sta venendo meno», vendite e pubblicità stanno calando. Ma attenzione: «La gratuità del web è un’illusione, nessun pasto è gratis».