Cantone boccia l’ATAC: concordato a rischio?

Qualche tempo fa i politici del M5S Roma esultarono per un rapporto dell’ANAC in cui si evidenziava i risultati significativi raggiunti nelle gare d’appalto, ora più trasparenti di prima. Quindi c’è da scommettere che i vari Enrico Stefàno, Linda Meleo e Virginia Raggi oggi pubblicheranno su Facebook il rapporto dell’authority di Raffaele Cantone sulla proroga della concessione del servizio regalata ad ATAC in vista del concordato. Il Messaggero oggi infatti ci racconta come la pensa l’ANAC su quella proroga già bocciata dall’Antitrust in un documento di 24 pagine di cui nessuno dei politici M5S ha fatto sapere nulla.

Anche il pool di Raffaele Cantone boccia l’operazione voluta dal M5S, scrivendo di «gravi perplessità» e «seri dubbi sulla legittimità della proroga» anche per quanto riguarda il rispetto della disciplina dei contratti. Uno sgarro pericoloso, peraltro in favore di una società colabrodo i cui livelli (e costi) di servizio «non si sono mai allineati» agli standard pattuiti. Parole di cui i giudici del Tribunale fallimentare, il cui verdetto è atteso in queste settimane, dovranno tenere conto. Dopo un’istruttoria di sei mesi, l’Anac ha ricostruito la spirale della crisi che ha portato la più grande partecipata dei trasporti d’Italia a un’incollatura dalla bancarotta. Un’azienda che ha divorato miliardi di soldi pubblici per anni, senza che nessuno, in Campidoglio, controllassi- davvero come venissero spesi. Questo sostengono gli esperti dell’Ufficio “Vigilanza sulle concessioni dei servizi” dell’Autorità, denunciando una «inerzia amministrativa pluriennale», una negligenza «che ha inficiato ogni principio alla base della contrattualistica pubblica», dove il compito di un buon amministratore locale sarebbe quello di verificare che «la distribuzione delle risorse sia trasparente, efficace ed efficiente».

Il rischio è che i giudici, dopo il parere dell’Anticorruzione, si muovano proprio nei confronti del concordato ATAC: