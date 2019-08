La caccia a Jack il Caimano a Orosei in Sardegna

Jack il Caimano è ancora in fuga. Il coccodrillo scomparso l’altroieri a Orosei dal circo Martin non ha ancora dato segni di vita in Sardegna e mentre la psicosi avanza il titolare del circo Eufrasio Martino dice di non credere all’ipotesi di una fuga volontaria: «È impossibile che sia scappato, ieri (lunedì, ndr) verso le 15 ho visto che la teca era aperta e senza lucchetto e che il caimano non c’era più. Ho denunciato subito per la sicurezza di tutti: se non viene gestito come si deve può far male». Eppure chi indaga esclude che possa essersi trattato di un blitz animalista per liberare il caimano dal circo. «Solo voci», per i carabinieri. E anche l’Enpa smentisce questa ipotesi, mentre Repubblica riporta alcune voci diffuse tra i bagnanti della zona. «L’hanno fatto sparire apposta per intascare i soldi dell’assicurazione». E intanto cominciano gli avvistamenti:

Di Jack però si è persa ogni traccia. Ivan Rosica, milanese, è in vacanza con la moglie e i tre figli: «Io ho un po’ paura — scherzava ma non troppo dopo aver ricevuto la notizia — Ai bambini non lo dico, non vorrei si spaventassero». La psicosi dell’avvistamento per ora non ha preso piede. Anche se, continuano le ragazze di Arezzo, «quando giocavamo a beach volley e il pallone finiva tra i cespugli il pensiero di trovare il faccione del coccodrillo l’abbiamo avuto». La proprietaria della pescheria di fronte al campo dove il circo si era attendato, però, sostiene di aver trovato rovesciate proprio ieri mattina le buste per la differenziata. «Non era mai successo, è stato il coccodrillo che cercava cibo», assicura. Una lotta senza quartiere tra cornacchie — un problema ultimamente — e cani randagi con il coccodrillo a fare da intruso. Resta l’appello dell’Enpa: «Non uccidetelo — chiede la protezione animali — recuperatelo in sicurezza e affidatelo a un santuario».

Il caimano di Orosei rischia di diventare quindi l’attrazione da brivido dell’estate in Sardegna, mentre nel terreno polveroso di Sos Alinos restano solo le tracce delle ruote dei camion del circo. Il tendone è stato smontato lunedì sera e nella notte la carovana di animali, acrobati e giocolieri si è spostata in un’altra zona della Sardegna: a Tortolì, in Ogliastra, dove sono in programma alcuni giorni di spettacoli. Della scomparsa dell’animale i carabinieri hanno saputo solo quando la piccola città viaggiante del circo era pronta a fare i bagagli. L’altra ipotesi è che l’animale, abituato alla cattività, sia già morto o in grave pericolo di vita.

