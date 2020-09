Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 22 settembre

Dopo i 198 nuovi positivi e 5 decessi di ieri la situazione del Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione per il 22 settembre dopo i 165 contagi di ieri: 238 casi, 141 a Roma, e quattro decessi

Nella Asl Roma 1 sono 47 i casi e di questi cinque sono di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Francia, uno dall’India e uno dalla Romania. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 70 i casi e tra questi tre sono i casi di rientro due dalla Spagna e uno dalla Romania. Trentuno sono i contatti di casi gia’ noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 24 i casi e si tratta di quattro casi di rientro, tre dall’Abruzzo e uno dalla Toscana. Tredici sono i contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi e si tratta di sei contatti di casi gia’ noti e isolati e uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi e si tratta di quattro casi di rientro dalla Puglia e nove sono i contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi e si tratta di due casi di rientro uno con link dalla Sardegna e uno dall’Ucraina. Dodici i contatti di casi gia’ noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 54 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono trenta i casi e si tratta di cinque casi con link al cluster del mercato ittico dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Tredici sono i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato e tre i casi di rientro dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di sei contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano quattordici casi e si tratta di tredici casi con link al cluster di una RSA dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registra un caso e si tratta di un caso individuato in accesso al pronto soccorso.

Il bollettino dell’istituto Spallanzani di Roma: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 107 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. 14 pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 704.