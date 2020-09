Ieri Claudio Borghi si chiedeva perché tutti augurassero la guarigione a Berlusconi, visto che era asintomatico. Così asintomatico che in giornata lui stesso, intervenendo a distanza a un convegno di Forza Italia, ha spiegato di non avere più febbre, sintomo che ha patito insieme con dei dolori.

Berlusconi era così asintomatico che ha avuto febbre e dolori

Il discorso di Berlusconi da Villa San Martino rassicura gli esponenti di Forza Italia riuniti in un convegno per le elezioni regionali in Liguria. Silvio, come spiega Repubblica, però racconta, a differenza di quanto era noto, che lui i sintomi di COVID-19 li ha avuti eccome.

«Voglio rassicurarvi, sto abbastanza bene. Continuo a lavorare nei modi possibili alla campagna in corso per le regionali». Così, dalla sua Villa San Martino, il fondatore di Forza Italia interviene ieri a un convegno del partito in vista del voto in Liguria, e prova a galvanizzare il popolo azzurro, rompendo solo con la voce il ferreo isolamento, cui lo costringe l’infezione da Covid che ha colpito – da ieri è ufficiale – anche la sua compagna, la deputata Fi Marta Fascina. Un breve discorso. Ringraziamenti sinceri ai leader degli schieramenti avversari. E anche un passaggio che involontariamente innesca un giallo collaterale. «Non ho più febbre, non ho più dolori», dice infatti “re” Silvio. A parziale smentita della narrazione, ribadita anche da primari e specialisti, di un contagio totalmente asintomatico

Era stato Alberto Zangrillo a spiegare a AdnKronos che Silvio non aveva sintomi: “Il presidente Silvio Berlusconi “è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi è risultato positivo al tampone oggi. “Tale controllo – evidenzia Zangrillo che è medico curante dell’ex premier – era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”. Ma come si è contagiato Berlusconi? Il Messaggero racconta che ad agosto l’ex premier era stato meno cauto che in precedenza e ricostruisce i suoi incontri e spostamenti: