Le auto blu? Aumentano. Mentre il ministero dello Sviluppo si rimangia il bando dopo che la notizia della gara è uscita sui giornali, le auto di Stato sono aumentate da 29.195 a 33.527, come anticipato da Il Messaggero. Una su dieci è un’auto blu, stando all’ultimo censimento del Dipartimento della funzione pubblica. Sono 3.366 le supercar attualmente in circolazione.

Il quotidiano racconta che il ministero dei Trasporti guidato da Danilo Toninelli ha aumentato di due componenti – da 94 a 96 – di più rispetto a quando c’era al suo posto Graziano Delrio. Le autoblu e grigie dei ministeri e della presidenza del Consiglio sono leggermente diminuite, da 178 a 166. Mentre nei garage dei Comuni sono passate da 14.279 a 16.381 (+2.102).

Il censimento del Dipartimento della funzione pubblica, condotto in tandem con il Formez, rispetto al 31 dicembre del 2017 ha rilevato la presenza di 4.332 vetture aggiuntive. Spiega Francesco Bisozzi:

L’incremento delle auto blu e grigie avvenuto nell’ultimo anno è stato dettato solo in parte dal maggior numero di amministrazioni che hanno partecipato al sondaggio per evitare le sanzioni previste dalla legge: sono 8.366 gli enti che hanno comunicato i dati richiesti (nel 2017 si erano fatti avanti in 6.890 tra amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, asl e università).

Nel 2018 i parchi auto pubblici non solo hanno subìto minori tagli rispetto al passato, ma in alcuni casi sono stati persino ampliati. In un anno il Comune di Roma si è sbarazzato di 6 mezzi soltanto. Il Comune di Torino, che dispone quasi del doppio delle automobili, ha rinunciato ad appena 21 vetture.