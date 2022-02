Amadeus va a prendere i Maneskin in auto e li porta sul palco a Sanremo | VIDEO

“Faccio una cosa che non è mai stata fatta in 72 anni di Festival”: Amadeus va in auto in giro per Sanremo per andare a prendere i Maneskin, campioni in carica che quest’anno non sono in gara. “L’ho promesso, e le promesse si mantengono”, ha detto il conduttore mentre usciva dal teatro vestito da autista, con tanto di cappello. La band romana è arrivata quindi scortata in teatro, dove è stata accolta dai tecnici che gli hanno fornito le chitarre e tutte le attrezzature per esibirsi. Hanno suonato “Zitti e Buoni”, il loro singolo più famoso che li ha portati anche ad aprire il concerto dei Rolling Stones negli Stati Uniti.

Già poco prima dell’esibizione la band aveva dato appuntamento “a dopo” ai follower di Twitter

I Maneskin sono stati anche criticati, per il loro recente annuncio di partecipazione al Coachella Festival il 17 e il 24 aprile all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. nel mirino la loro scelta di accettare l’invito, sulla base di quanto detto nell’aprile del 2018 da Cara Delevingne sul conto del festival: secondo l’attrice e modella britannica, l’organizzatore dell’evento, Philip Anschutz, sarebbe un uomo “che va contro i diritti degli omosessuali e sarebbe anche a favore dell’uso della armi”. Dietro al Coachella Festival c’è infatti la AEG (Anschutz Entertainment Group), società americana che opera nel campo dell’intrattenimento, di proprietà dell’imprenditore. Motivo per il quale rifiutò l’invito all’ultima edizione del festival. Delevingne motivò il tutto con un post nelle storie di Instagram: “Molte persone stanno commentando la mia disapprovazione sul proprietario del Coachella e sul mio hashtag #nochella. Continuo a rifiutare di recarmi a un festival che è proprietà di un individuo che supporta iniziative anti LGBT e a favore delle armi“.