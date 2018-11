AMA, Roma torna in emergenza monnezza

Da oggi la raccolta dei rifiuti a Roma entra in fase pre-emergenziale. Roma Capitale ha dato di nuovo buca all’assemblea dei soci di AMA, che è tecnicamente impossibilitata a varare il bilancio 2017 e il 5 novembre è pronto lo sciopero della raccolta che metterà ancora più in difficoltà la pulizia della città. Scrive il Messaggero:

Anche ieri, dopo un inutile confronto notturno che verteva sempre sul famoso credito di 18 milioni di euro vantato da Ama nei confronti di Roma Capitale per la gestione dei cimiteri, il direttore generale del Comune, Franco Giampaoletti, ha inviato una lettera in cui chiede il rinvio dell’assemblea. Lorenzo Bagnacani, presidente Ama, che pure è stato scelto dall’attuale maggioranza, ha risposto con una lettera in cui spiega che l’assemblea è chiusa. Sarà necessaria una riconvocazione, si chiede al Campidoglio di indicare una data. Tutto questo avviene dopo che con varie lettere Bagnacani ha descritto uno scenario catastrofico: le banche garantiscono linee di credito solo se c’è un bilancio approvato e in attivo, il 15 novembre chiudono i rubinetti e potrebbero chiedere ad Ama di restituire i prestiti, circa 200 milioni di euro, cosa che comporterebbe il fallimento. Ama questo mese ha pagato gli stipendi trattenendo la rata della Tari, ma a fine novembre non si potrà più fare.

Della vicenda avevamo parlato diffusamente tempo fa: il contenzioso con la Cooperativa 29 giugno ha scatenato un effetto a catena che ha riportato a ottobre Roma in emergenza, proprio mentre si palesava la grana del bilancio: l’azienda avrebbe chiuso il 2017 con un pallido utile di 500 mila euro. Il Comune, però, non intende riconoscere una serie di crediti vantati da Ama proprio verso il Campidoglio che produrrebbero, tra le altre cose, un rosso sia quest’anno sia, probabilmente, per il prossimo e, come primo effetto, il mancato pagamento del premio ai dipendenti e ai manager, tra cui l’A.D..