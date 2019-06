Il fondo QuattroR su Alitalia

Il fondo QuattroR è interessato al dossier Alitalia. Mentre i contorni del piano Delta per via della Magliana tradiscono l’intenzione di far fuori un competitor più che quella di un’alleanza, il Sole 24 Ore scrive che c’è la disponibilità a partecipare alla «Newco Nuova Alitalia» del fondo QuattroR, una Sgr partecipata al 40% da Cdp e al 60% da una società dei manager. Attenzione: il 60% in mano a Cassa Depositi e Prestiti restituisce una situazione in cui anche l’ultima tranche dell’aumento di capitale verrà coperta con soldi pubblici: infatti il fondo è fatto tutto da enti partecipati o di proprietà dello Stato, oltre che da istituzioni che erogano pensioni:

QuattroR – spiegano autorevoli fonti finanziarie – entrerebbe attraverso un fondo di cui sono sottoscrittori Cdp, Inarcassa, Poste Italiane e altri, tra cui l’Inail. La quota potrebbe oscillare tra il 3% e il 5-6% della Newco. Le Fs potrebbero avere più del 30% finora previsto, il 32% circa. Delta e Mef avrebbero il 15% ciascuno. Atlantia, se aderirà, avrebbe una quota simile a Fs, su un capitale totale di 850-900 milioni. Il termine per l’offerta di Fs scadeva oggi. Un rinvio era inevitabile, come anticipato dal Sole 24 Ore l’8 giugno. A meno che commissari e governo non avessero voluto mettere in liquidazione la compagnia. Ipotesi

politicamente improbabile. Il Mise ieri ha comunicato che «il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha autorizzato i commissari straordinari Alitalia a comunicare a Ferrovie dello Stato la proroga sino al prossimo 15 luglio del termine per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva per Alitalia, e ciò al fine di permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che sinora hanno manifestato il proprio interesse in relazione al dossier».

Dopo aver ricevuto una lettera delle Fs, che fa il punto sui contatti avuti con vari soggetti, i commissari hanno indicato al Mise l’opportunità di un rinvio. Nella lettera ai commissari dell’a.d. di Fs, Gianfranco Battisti, si tratteggia la possibilità di completare la cordata con un «partner» che al momento non è in grado di aderire per ragioni «istituzionali». È l’identikit di Atlantia.

