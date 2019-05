I Benetton sempre più vicini ad Alitalia

L’alleanza che non t’aspetti sembra un’ipotesi sempre più concreta: i Benetton si avvicinano sempre più ad Alitalia. Spiega oggi il Corriere della Sera:

Le Ferrovie hanno più volte sostenuto di lavorare a un piano industriale sostenibile e la necessità di aprire la compagine azionaria non solo a un partner pubblico (Mef e Cassa Depositi e prestiti attraverso il fondo 4R), ma anche a un socio(italiano) privato. Il tassello mancante potrebbe essere Atlantia, che solo in apparenza sembra tirarsi fuori.

«Abbiamo talmente tanti fronti aperti, che non possiamo permetterci di impegnarci su un fronte talmente complesso come è Alitalia», ha affermato ieri Giovanni Castellucci, amministratore delegato della holding della famiglia Benetton, alla presentazione di una mostra su Leonardo, promossa da Atlantia e organizzata da AdR allo scalo romano. Perciò «non c’è nessuna novità, nulla è cambiato», rispetto a qualche settimana fa. Ma poi, quando gli si chiede se sia un no definitivo, il manager glissa: «Non posso dire di più».