Alberto Bagnai, l’antieuro “pacato” di Salvini

Marco Cremonesi sul Corriere della Sera oggi racconta una decisione presa da Matteo Salvini e dalla Lega: da ora in poi sarà il senatore e professore di economia a Pescara Alberto Bagnai a rappresentare il Carroccio sull’economia. Questo perché, spiega il Corriere, Bagnai è considerato un anti euro “pacato”, moderato e in qualche modo ragionevole:

L’economista fiorentino, presidente della commissione Finanze del Senato, sarà l’uomo che dovrà rappresentare la posizione del partito con la stampa ma anche in consessi più esclusivi, politici ma anche finanziari, in modo che il verbo salviniano sia diffuso senza rumori di disturbo. Come dire: la Cassazione rispetto alle questioni economiche.

L’idea, in un primo momento, era quella di avere due «voci» economiche distinte, una per la stampa e una per la politica e il mondo degli addetti ai lavori. Poi, la decisione di affidare entrambi gli incarichi a uno solo.