I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 5 settembre

I dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dopo i 1733 positivi e 11 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi 5 settembre

La suddivisione dei contagi nelle ultime 24 nelle regioni: in Lombardia oggi 388 casi e un decesso; nelle Marche 32 nuovi casi positivisu 865 tamponi: 16 in provincia di PesaroUrbino, 11 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Nessun nuovo decesso. In Basilicata i nuovi casi di contagio sono 7: riguardano 5 persone residenti a Salandra, una a Matera, una ad Altamura (Bari) con test effettuato a Matera e in isolamento in Puglia. Non ci sono nuove vittime. In Veneto 188 positivi nelle ultime 24 ore. Ci sono 4 nuovi decessi diminuiscono di uno i pazienti ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 13. In Alto Adige sono stati registrati 23 nuovi casi positivi su 1.480 tamponi effettuati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, mentre 14 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco e 2 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 1.401 (123 delle quali di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Oggi in Abruzzo 13 nuovi positivi (10 in provincia dell’Aquila, 2 Pescara, 1 Teramo), nessun nuovo decesso, 34 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva ), 449 in isolamento domiciliare, 2910 dimessi/guariti, 483 attualmente positivi, 164140 test complessivi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 63 anni. Dei 13 casi di oggi, 8 si riferiscono a contatti di focolai già noti. In Toscana oggi 113 positivi in più rispetto a ieri.. Oggi non si registrano nuovi decessi. In Emilia Romagna salgono ancora i casi: oggi sono 134 in piùrispetto a ieri (quando erano 126), dall’inizio dell’epidemia sono 32.505. Sono 41 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Su 72 nuovi asintomatici, 41 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 31 grazie all’attivita’ di contact tracing. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Bologna (24), Modena (21), Ravenna (15), Ferrara (14), Parma (11), Reggio Emilia (11) e a Forli’ (16). Nel dettaglio, in provincia di Bologna su 24 nuovi positivi, 6 sono rientri da altre regioni (4 dalla Sardegna, 1 dalla Campania e 1 dalla Provincia di Bolzano), 5 dall’estero (4 dall’Ucraina e 1 dalla Francia), 7 casi sono riconducibili a focolai gia’ noti e 6 riferiti a casi sporadici.