L’indice di contagio in salita e la possibilità di nuove misure per l’ISS

L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 13-ð‐26 agosto 2020, è pari a 1.18: i dati del monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid in Italia dell’Iss e ministero della Salute relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al primo settembre ribadisce che l’Rt calcolato sui casi sintomatici, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale: “Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero, vi è stato un aumento del numero di casi sintomatici contratti localmente e diagnosticati nel nostro Paese”. Il Fatto riassume il resoconto dellIstituto Superiore di Sanità:

Ma la lettura che fa del momento attuale l’Istituto Superiore di Sanità è preoccupata e preoccupante. In Italia – si legge nel monitoraggio relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al 1° settembre – sono oggi attivi 1.799 focolai (2 o più casi positivi tra loro collegati), di cui 649 nuovi. Molti di questi “sono causati da rientri da aree turistiche”. L’aumento –spiega l’Iss –non può essere attribuito unicamente ai casi importati da oltre confine. In quasi tutte le Regioni -sottolineano gli esperti – continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e il t re n d è in salita: sono 13 le Regioni e le Province autonome che hanno riportato un aumento rispetto alla settimana precedente. A confermare i timori è l’indice Rt: ora il parametro, calcolato sui casi sintomatici (che in quanto tale potrebbe sottostimare la reale trasmissione del virus a livello nazionale) e riferito al periodo 13-26 agosto, è pari a 1.18, ovvero oltre la soglia allarme di 1 (con una persona infetta in grado di contagiarne un’altra).